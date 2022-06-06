За пять месяцев «Ростелеком» обеспечил оптикой 2 700 семей Кузбасса

Фото: пресс-служба Ростелеком.

«Ростелеком» продолжает строительство волоконно-оптических линий связи в Кемеровской области. С начала 2022 года «Ростелеком» протянул оптические линии связи для 2 700 семей Кузбасса. При этом впервые в регионе доступ к услугам скоростного интернета получили более 1 900 домохозяйств.

Высокоскоростной интернет появился в частном секторе и многоквартирных домах Кемерова, Новокузнецка, Калтана и Прокопьевска, а также в малых населенных пунктах. Наибольшее число домов специалисты федерального провайдера подключили в поселке Большой Керлегеш в Прокопьевском районе - 250.

«Мы планомерно работаем по развитию сетей PON (Passive optical network) в Кузбассе. Оптика позволяет даже в небольших поселках подключать современные цифровые сервисы. Это интернет на скорости до 400 Мбит/с, видеонаблюдение, интерактивное ТВ, видеосервис Wink. Все услуги доступны к подключению пакетом или отдельно», - комментирует Станислав Полянский, технический директор - заместитель директора Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»

В ближайшие месяцы современная связь станет доступна для еще нескольких тысяч жителей Кузбасса: оптика придет в почти 500 домохозяйств поселка Спасск Таштагольского района, в 748 домов Мариинска и 171 частный дом в поселке городского типа Верх-Чебула.

Узнать подробнее об услугах и сервисах «Ростелекома» и оставить заявку на подключение можно по бесплатному номеру горячей линии 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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