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Происшествия6 июня 2022 4:57

Есть пострадавшие: в Кемерове столкнулись иномарка и «ГАЗель» на Кузнецком проспекте

Водителей госпитализировали
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Есть пострадавшие: в Кемерове столкнулись иномарка и «ГАЗель» на Кузнецком проспекте.

Есть пострадавшие: в Кемерове столкнулись иномарка и «ГАЗель» на Кузнецком проспекте.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове в 4.50 произошло ДТП с участием автомобилей Renault Logan и «ГАЗель» на Кузнецком проспекте в районе здания № 156. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в соцсети. Подробности аварии сообщили в городской ГИБДД.

В ведомстве рассказали, что предварительно автомобиль Renault Logan двигался по Кузнецкому проспекту со стороны улицы Автозаводской в сторону 2-й Камышинской и не справился с управлением. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗель». Из-за столкновения «ГАЗель» отбросило на бордюрный камень. Оба водители 28 и 32 лет получили травмы, их госпитализировали.