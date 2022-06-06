В Новокузнецке 18 человек тушили пожар в многоквартирном доме. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке 5 июня произошел пожар в трехэтажном многоквартирном доме на улице Ленина. В ГУ МЧС по Кемеровский области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 19.42.

В ведомстве рассказали, что из окна квартиры на первом этаже шел густой дым на момент прибытия первого подразделения. Пожарные спасли трех человек из окна второго этажа по трехколенной лестнице. Также были спасены семь человек из окна третьего этажа по автолестнице. Еще четыре человека вывели с использованием специальных пожарных устройств по лестницам, которые в подъезде. Самостоятельно эвакуировались пять человек до прибытия подразделения пожарной охраны.

На месте работали 18 человек от МЧС России и семь единиц техники. Пожар ликвидировали в 20.10. В результате обгорела мебель, бытовая техника, натяжной потолок. Общая площадь пожара составила 29 квадратных метров. Предварительная причина связана с неосторожным приготовлением еды.