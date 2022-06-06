В Кузбассе стартовал культурный проект «Лето с Пушкиным»

Фото: АПК.

Сегодня по всей России отмечают день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Кузбассе пройдут торжества, посвященные 223-летию со дня рождения «солнца русской поэзии».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что поддержка молодежи является одной из приоритетных задач. Сейчас учреждения культуры региона подготовили проекты, рассчитанные как на школьников, так и на более старшую молодежную аудиторию.

За три летних месяца молодые люди смогут посетить более 200 мероприятий по «Пушкинской карте»:

- премьерные отечественные фильмы и классику российского кинематографа в муниципальных кинотеатрах;

- новые спектакли, которые в рамках завершения сезона покажут театры Кузбасса;

- с 12 по 15 июня посмотреть лучшие постановки, которые в рамках фестиваля-тура «Ново-Сибирский транзит» привезут в Кузбасс новосибирские театры;

- концерты Филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова с участием Губернаторского духового оркестра и симфонического оркестра;

- спектакли Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара;

- «Этноград» с интерактивной экскурсией «Народы Кузбасса: единство разных», интеллектуальными историко-культурными играми «Мир русско-японского творчества», «Непохожие», «Забавы народов России».

Более подробно ознакомиться с мероприятиями, доступными по «Пушкинской карте» можно на портале PRO.Культура.РФ, на сайтах учреждений-участников проекта и в телеграм-канале «Пушкинская карта: веди себя культурно в Кузбассе!».