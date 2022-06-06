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Общество6 июня 2022 6:23

«Компенсация за очень теплый май»: в Кузбассе заморозки сохранятся еще на несколько дней

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
«Компенсация за очень теплый май»: в Кузбассе заморозки сохранятся еще на несколько дней.

«Компенсация за очень теплый май»: в Кузбассе заморозки сохранятся еще на несколько дней.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе в ближайшие дни сохранятся заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, в ряде регионов Сибири прогнозируются заморозки. Так, в Кемеровской, Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском, Красноярском краях, Республике Алтай ожидаются заморозки до -2...-3 градусов в ближайшие дни.

Также добавил, что погода, таким образом, компенсирует очень теплый май. Кроме того, в Якутии прогнозируется сильная жара до +32 градусов и повышение уровня пожарной опасности.