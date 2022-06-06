Фото: АПК.

В Кузбассе впервые прошел Совет атаманов Сибирского войскового казачьего общества. Администрация Правительства региона сообщает, что на Совете обсудили задачи, стоящие перед сибирским казачеством на 2022-2023 годы.

Также участники собрания подвели итоги работы, проведенной в Кузбассе в рамках реализации «Стратегии государственной политики РФ в отношении казачества до 2030 года», поделились опытом патриотического воспитания молодежи, определили задачи по дальнейшему взаимодействию и консолидации казачьих обществ Сибири с региональными органами власти.

Кроме того, делегаты определились с датой проведения отчетного Круга СВКО. Он состоится 5-6 августа 2022 года в селе Вагай Тюменской области. Собравшиеся, в знак памяти и уважения подвигу защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы к памятнику воинов-кузбассовцев.