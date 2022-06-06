В Кузбассе за месяц нашли мертвыми шестерых пропавших без вести

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В мае в поисковый отряд «Лиза Алерт Кузбасс» поступило 320 заявок на поиск пропавших людей. Волонтеры озвучили статистику за прошлый месяц.

228 человек были найдены живыми, шестеро - погибшими, 76 заявок оказались неподтвержденными, для двоих кузбассовцам волонтеры помогли найти родственников. Восемь человек пока не найдены - их поиск продолжается.

- Из 320 полученных - 79 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 33 - на поиск пожилых людей от 65 лет, - отметили в отряде, подчеркнув, что всегда ведут поиски во взаимодействии с полицией.