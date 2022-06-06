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Общество6 июня 2022 7:08

Инспекторы ГИБДД нашли нарушения в ходе проверки междугородних автобусов в Кемерове

Анастасия СЕРГЕЕВА

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции в ходе проверки пассажирского транспорта междугородних рейсов нашли более 10 нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инспекторы работали на привокзальной площади города. Они проверяли документы у перевозчиков, техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, а также смотрели, выполняются ли требования по проведению предрейсового контроля и медицинского осмотра водителей.

- Детальный осмотр показал, что некоторые из автобусов вышли на линию с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена, а именно с неисправными тормозной системой и рулевым управлением, также выявлены нарушения режима труда и отдыха, - отметил заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

По его словам, многие водители перерабатывают и считают это нормальным. Однако усталость за рулем может привести к печальными последствиям. За нарушение установленного режима труда и отдыха для водителей предусмотрен административный штраф от 1500 до 2000 рублей.