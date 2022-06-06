В Кузбассе ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на такси. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе воспользоваться бесплатным проездом смогут ветераны семи городов: Анжеро-Судженск, Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Юрга. Об этом сообщает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

Минцифры РФ совместно с правительством Кузбасса и перевозчиками такси объявило о запуске программы бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны.

Заказать бесплатное такси можно будет вне зависимости от целей поездки и ее протяженности. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники.

Обратиться за услугой могут:

- инвалиды Великой Отечественной войны;

- участники Великой Отечественной войны;

- военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны;

- лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.