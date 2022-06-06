Клиенты Tele2 в Кемерове «качают» быстрее всех

Фото: Tele2.

Мобильный оператор Tele2 показал лучшие результаты по скорости загрузки данных в ходе тестов ФГУП «Главный радиочастотный центр». Также у оператора самая низкая доля неуспешных соединений, что позволяет клиентам комфортно пользоваться мобильным интернетом, экономно расходуя пакет трафика.

В ходе тестирования Tele2 показала лучшие результаты по средней скорости передачи данных от базовой станции к абоненту (более 12 Мбит/с). Маршрут охватил практически весь областной центр, а также Лесную Поляну, Промышленновский, Кедровку и автодороги между ними.

Также в ходе тестирования у Tele2 зафиксировали минимальную долю неуспешных сессий по протоколу HTTP - всего 0,2%, что в десять раз меньше, чем у ближайшего конкурента. Чем ниже эта доля, тем меньше сбоев при использовании мобильного интернета.

- За три прошедших года мы улучшили все показатели, связанные с мобильным интернетом. На 37% увеличили скорость на скачивание, на 19% - скорость на отправку, в семь раз сократили долю неуспешных сессий по протоколу HTTP. Чтобы добиться такого прогресса, мы на 35% увеличили количество базовых станций в Кемерове, а на сотнях вышек разместили дополнительные 4G-передатчики. Скорость мобильного интернета, зафиксированная у Tele2 в этом году, позволяет клиентам смотреть видео в высоком качестве, участвовать в видеоконференциях, скачивать и отправлять большие файлы,- сообщает Елена Яковлева, директор филиала Tele2 в Кузбассе.