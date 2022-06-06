130 тысяч детей отдохнут по программе «Кузбасское лето»

В Кузбассе более 700 организаций готовы принять на отдых 130 тысяч детей в рамках программы «Кузбасское лето». Об этом сообщает администрация Правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев сообщает, что в 2022 году решили объединить все программы отдыха в регионе в единую концепцию - «Кузбасское лето». Для детей постарались предложить разные формы досуга: загородные лагеря, санатории, всероссийские детские центры, трудовые отряды.

Так, с 2017 года количество мест в лагерях региона увеличилась на 20%. Количество летних смен увеличилось с 2 до 5. На 30% выросла проектная мощность лагерей палаточного типа. Количество смен лагерей палаточного типа увеличилось в два раза.