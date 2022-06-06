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Общество6 июня 2022 11:35

Определились победители регионального конкурса «Бренд Кузбасса»

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

На конкурс были представлены работы 65 компаний и 16 муниципальных образований. Абсолютными победителями конкурса, ставшими обладателями Гран-при, стали ООО «ИЦ «АСИ» (г. Кемерово) и Гурьевский муниципальный район.

В специальной номинации «Народный бренд Кузбасса» победителями стали: победителями стали: Щегловский пивовар (ООО «Мануфактура») и Кемеровский городской округ.

В номинации «Лучший бренд Кузбасса» лауреатами стали 18 компаний и 47 победителей по сферам деятельности.

В номинации «Лучший бренд муниципального образования» - семь территорий стали лауреатами, а победителями - девять.

Полный перечень лауреатов и победителей 2021 года размещен в электронном каталоге на официальном сайте конкурса.