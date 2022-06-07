В Кузбассе будут судить жителя за смерть знакомого по неосторожности

В Кузбассе будут судить жителя за причинение смерти знакомому по неосторожности. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе перед судом предстанет 35-летний житель города Прокопьевска, обвиняемый в смерти знакомого по неосторожности. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в феврале 2022 года мужчина с 25-летним приятелем находились в состоянии алкогольного опьянения. Они приняли решение сходить в заброшенное промышленное здание за изделиями из металла. Прокопчанин стал срезать трубу газовым резаком в помещении, случилось воспламенение воздушной смеси. 25-летнего жителя отбросило в сторону, он потерял сознание, 35-летний мужчина не пострадал.

Сестра 25-летнего приятеля отправилась на его поиски, она стала очевидцем пожара и вызвала сотрудников МЧС. Они ликвидировали возгорание, а медработники констатировали смерть жителя. Экспертиза показала, что в трубе находился продукт на нефтяной основе, который под воздействием температуры воспламенился.

Прокопчанин сотрудничал со следствием и признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.