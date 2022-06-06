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Общество6 июня 2022 13:06

В Шерегеше строят самый большой за Уралом веревочный парк

Объект будет предназначен для людей с самой разной физической подготовкой
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

На всесезонном курорте Шерегеш строят новый веревочный парк площадью 600 квадратных метров, который станет самым большим за Уралом и вторым по размеру - в России. Об этом сообщает администрация Правительства Кузбасса.

Отмечено, веревочный парк будет предназначен для людей с самой разной физической подготовкой - как для профессиональных альпинистов, так и малышей от пяти лет и старше. Тайпарк состоит из дорожек разного уровня высоты и сложности прохождения маршрута.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что новый веревочный парк будет идеально вписываться в пейзажи курорта. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объекта: конец июня - начало июля.

В спортивно-развлекательном комплексе будет применяться двойная система безопасности - наряду со страховочными карабинами посетителям будут выдавать защитные жилеты.