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Происшествия6 июня 2022 15:55

В Кемерове произошло жесткое ДТП на перекрестке

Вечером столкнулись Toyota Caldina и BMW
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове произошло жесткое ДТП на перекрестке.

В Кемерове произошло жесткое ДТП на перекрестке.

В Кемерове 6 июня в 20.25 столкнулись Toyota Caldina и BMW. Подробности ДТП сообщили «Комсомолке» в городской ГИБДД.

В ведомстве рассказали, что водитель автомобиля BMW ехал по улице Терешковой от проспекта Ленина в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев и на пересечении с улицей Гагарина столкнулся с машиной Toyota Caldina, которая выехала на встречную полосу.

Однако примечательным является тот факт, что водитель Toyota Caldina не смог вспомнить, откуда и куда направлялся. Степень вины устанавливается, информации по потерпевшим пока нет.