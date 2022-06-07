В Кемерове ребенок на самокате попал под колеса автомобиля. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 6 июня в 18.45 ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в районе дома № 28 по улице Сарыгина. Об этом очевидцы рассказали в соцсети. Подробности ДТП сообщили в городской ГИБДД.

В ведомстве рассказали, что 44-летняя автолюбительница управляла автомобилем Hyundai, двигаясь по улице Сарыгина. Водитель совершила наезд на 13-летнего мальчика, который пересекал дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отмечено, что ребенку была оказана разовая медицинская помощь.