За сутки в Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 62 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 89 человек.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 164 874 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 161 571 выздоровел, 2 413 скончались, 890 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.