За сутки в Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 62 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 89 человек.
Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 164 874 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 161 571 выздоровел, 2 413 скончались, 890 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.