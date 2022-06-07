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Общество7 июня 2022 4:14

Губернатор Кузбасса: после реконструкции «Коммунар» сохранил свой исторический облик

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В обновленном здании кинотеатра «Коммунар» расположился детский театр кукол «Сказ». Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил творческий коллектив с долгожданным переездом, а также поблагодарил строителей, которым удалось дать вторую жизнь одному из старейших зданий Новокузнецка.

Глава региона отметил, что при реконструкции удалось сохранить уникальную архитектуру здания, которое неразрывно связано с историей города.

- Это здание с большой историей: от первого звукового кинотеатра Кузбасса, до кукольного театра с самым современным звуковым и световым оснащением, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Зрительный зал «Коммунара» рассчитан на 235 мест. Новое оборудование позволяет ставить спектакли с применением 3D-технологий и других художественных средств.