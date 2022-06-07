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Общество7 июня 2022 4:31

В Новокузнецке начали строить школу на 1 225 учеников

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Губернатор Сергей Цивилев осмотрел ход строительства новой школы в квартале 45-46 Новокузнецка (Новый город). На объекте уже забили первые сваи. Завершить работы строители планируют в декабре 2023 года.

Глава региона Сергей Цивилев рассказал, что работы выполняют кузбасские подрядчики, что является дополнительной гарантией качества и соблюдения сроков. Также отметил, что дети будут учиться в одну смену, чтобы после уроков у них было время заниматься спортом и наукой.

В школе создадут условия для обучения и работы людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению и передвижению.