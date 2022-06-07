В Кузбассе ищут пропавшего 66-летнего мужчину. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Новокузнецке в СНТ Озерный ищут 66-летнего Михаила Волкова. Мужчина 5 июня 2022 года ушел в неизвестном направлении. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы темно-русые с проседью, голубые глаза. Он был одет в черную кофту, темно-синюю футболку, серые штаны, в черные кроссовки с красными полосами.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.