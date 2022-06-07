В Кемерове жительница лишилась около двух миллионов рублей, желая сохранить свои деньги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове 65-летняя жительница хотела сохранить свои сбережения, но в итоге перевела мошенникам около двух миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что женщине поступил звонок на мобильный телефон от неизвестного, который представился менеджером банка. Мужчина сообщил, что мошенники пытаются оформить от имени кемеровчанки крупный кредит. Он попытался успокоить жительницу и сказал, что поможет приостановить незаконную операцию. Для этого мужчина порекомендовал женщине, что ей срочно нужно переоформить якобы взятый кредит, а также перевести все сбережения на «безопасный счет».

Жительница поверила лжебанкиру и подала заявку в банк, получила заем. А затем перевела свои накопления в размере 1,1 млн рублей и 848 тысяч рублей кредитных средств по указанным аферистом реквизитам. Позже кемеровчанка попыталась связаться со «специалистом банка», но ей никто не ответил. Женщина поняла, что попалась на удочку мошенников и обратилась в полицию.

Правоохранители устанавливают злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.