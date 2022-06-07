Новую поликлинику № 5 построят в Новокузнецке в 2024 году

Поликлинику № 5 филиала Кузбасского клинического кардиодиспансера имени Академика РАН Л.С. Барбараша постоят на месте бывшего туберкулезного диспансера. Новый объект здравоохранения возведут по региональной программе «Моя новая поликлиника». Площадку под строительство осмотрел губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

Поликлиника будет обслуживать 22 терапевтических участка - почти 37,5 тысячи новокузнечан. После завершения строительства пропускная способность увеличится с 250 до 800 пациентов в сутки.

Решение о строительстве нового здания поликлиники губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял во время рабочего визита в Новокузнецк в апреле. Поликлинику построят в 2024 году.