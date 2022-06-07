В Новокузнецке задержали курьера, похитившего у пенсионеров 460 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке полицейские задержали 39-летнего курьера, похитившего у пенсионеров 460 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что задержали мужчину сразу после того, как он получил наличные из рук 81-летней пенсионерки. Оказалось, что пожилой жительнице поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, будто ее внучка сбила женщину и теперь может быть привлечена к уголовной ответственности. Позвонивший убедил новокузнечанку, что возникшие проблемы можно решить, возместив женщине причиненный ущерб на сумму 800 тысяч рублей. У пенсионерки не оказалось таких денежных средств, тогда аферист согласился на 60 тысяч рублей. Позже за деньгами прибыл курьер, которого задержали.

Выяснилось, что мужчина причастен к еще двум эпизодам мошенничества. В одном случае он похитил 100 тысяч рублей, а в другом - 300 тысяч рублей. Денежные средства новокузнечанин переводил организатору и получал процент от суммы перевода. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Жителю грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что в Кузбассе задержали курьера из Красноярска, который за день похитил у четверых пенсионеров более 1,5 миллиона рублей.