Сергей Цивилев дал старт международному форуму «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке. Фото: Анна Позолотина.

В открытии XXX Международного угольного форума «Уголь России и Майнинг» принял участие губернатор Кузбасса. Об этом сообщает администрация Правительства региона. Отметим, что в Новокузнецке форум пройдет с 7 по 10 июня на площадке выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка».

Сергей Цивилев сообщил, что угольный форум, аналогов которому в мире нет, проводят тридцатый раз в регионе. На площади более 51 000 кв. м. разместились более 400 предприятий из России, Республики Беларусь, Казахстана. Также оборудование, технику и технологии презентуют представители компаний из Великобритании, Германии, Италии, Китая, Польши, Турции, Франции, Чехии, Японии.

Кроме того, осенью 2022 года в регионе пройдет форум-съезд «Угольная отрасль - новая реальность» всех угольщиков России, который получил поддержку со стороны председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.