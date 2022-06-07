Губернатор Кузбасса: угольщики и ученые должны помочь отечественным машиностроителям составить конкуренцию мировым гигантам

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса 7 июня провел круглый стол на тему «Снижение зависимости российской угольной отрасли от импорта» в рамках международной специализированной выставки «Уголь России и Майнинг». Об этом сообщает администрация Правительства региона.

Сергей Цивилев отметил, что сегодня у промышленности России и, в частности, Кузбасса есть все возможности для налаживания производства. Именно угольщики и представители научной среды могут помочь отечественному машиностроению встать на ноги.

В ходе круглого стола подписали Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией Горнопромышленников России и НОЦ «Кузбасс». Договор предусматривает плотное взаимодействие науки и производства по разработке и испытанию новых образцов техники для шахт и разрезов страны. Площадкой для новых изысканий станет база опорного вуза региона - КемГУ.

Министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет сообщил, что предприятия региона уже производят импортозамещающую продукцию и готовы к дальнейшему наращиванию объемов производства при наличии заинтересованности угледобывающих предприятий.