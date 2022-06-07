В кузбасском городе отремонтировали и обновили Центральную детскую библиотеку

Фото: АПК.

В Мысках отремонтировали и обновили Центральную детскую библиотеку. Об этом сообщает администрация Правительства региона.

Отмечено, что в Центральной детской библиотеке сделали перепланировку, заменили полы, системы отопления и энергоснабжения, расширили проемы дверей для доступа маломобильных посетителей, со стен сняли пожароопасную штукатурку-дранку. Проведенные работы позволят учреждению претендовать на участие в конкурсе по созданию модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура».

Помощь в ремонте и оснащении библиотеки оказали промышленные предприятия города, которые выделили почти два миллиона рублей на новую мебель и оформление.