В Кузбассе два человека погибли и два получили травмы в ДТП на трассе

Фото: ГУ МВД по Кузбассу.

В Гурьевском округе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого два человека погибли и два получили травмы. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что 6 июня около 12.00 поступил сигнал о ДТП на 44 км автодороги «Белово - Гурьевск - Салаир». На место автоаварии прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Предварительно, водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и съехал с дороги, наехал на опору уличного освещения, после на дерево. Две пассажирки скончались на месте ДТП от полученных травм. В больницу доставили еще одну пассажирку и 45-летнего водителя.

Установлено, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения. Также правоохранители выяснили, что в апреле 2022 года житель уже привлекался к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Тогда его лишили прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства автоаварии. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителю может грозить до 15 лет лишения свободы.