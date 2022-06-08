Ипотека с господдержкой - реальная возможность отметить новоселье

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Правительство РФ снизило ставку по льготной ипотеке на новостройки до 9% годовых. Сумма кредита - от 500 тысяч до 10 млн рублей, срок - от 3 до 25 лет. Купить квартиру можно на еще более привлекательных условиях, если:

1) внести первоначальный взнос от 15%;

2) застраховать объект, жизнь и трудоспособность;

3) подтвердить доход выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ или получать зарплату на счет в Банке «Левобережный».

В этом случае ставка составит 8% годовых. Если у вас есть материнский капитал, его можно использовать в качестве первоначального взноса, не дожидаясь трехлетия ребенка. Программа действует до конца года.

Программисты могут оформить IT-ипотеку под еще более низкий процент - 4,5-5% годовых. И купить не только квартиру в новостройке или на вторичном рынке, как по программе льготной ипотеки, но и дом с земельным участком. Кредит выдается на сумму от 500 тысяч до 18 млн рублей в регионах-миллионниках и до 9 млн рублей - в остальных регионах. Срок погашения - от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос - от 15% при покупке квартиры и от 20% - дома. В счет его оплаты можно использовать материнский капитал и бюджетные средства.

Также в Банке «Левобережный» действуют семейная и сельская ипотека и другие выгодные программы. Ознакомиться с условиями и подать заявку можно на сайте, в интернет-банке BL-online, по телефону 8-800-3333-555 (звонок по России бесплатный) или в ипотечных центрах банка:

• г. Кемерово, ул. Ноградская 16;

• г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

• г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1.

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