В Кемерове ищут пропавшего 65-летнего мужчину. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кемерове ищут 65-летнего Виктора Копытова. С 6 июня 2022 года его местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, волосы черные с проседью, черные глаза. Он был одет в темно-синюю куртку, черные брюки и черную вязаную шапку. С собой у него розовый пакет.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.