Губернатор Кузбасса поздравил соцработников с профессиональным праздником

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса поздравил ветеранов и специалистов социальной службы с профессиональным праздником. Сергей Цивилев поблагодарил их за неравнодушие и самоотверженную работу.

Глава региона рассказал, что в кузбасской службе социальной защиты трудится более 15 тысяч сотрудников, помощь населению оказывают 115 государственных и муниципальных учреждений.

- Кузбасс - социально-ориентированный регион, в котором реализуется более 180 видов федеральных и региональных мер поддержки. Мы не только сохранили все действующие меры, но и инициировали новые. Так, в этом году ввели адресную помощь на газификацию жилого помещения. Этой льготой смогут воспользоваться около тысячи кузбассовцев, - отметил Сергей Цивилев.