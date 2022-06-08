Кузбасские спецназовцы вернулись из зоны специальной военной операции на Украине

7 июня в официальной группе администрации г. Кемерово вышло интервью кемеровского спецназовца, сержанта Росгвардии Павла, который поделился с земляками информацией об участии в боевых действиях.

По словам бойца, рост нацизма на Украине нельзя было оставлять без внимания.

- Жесткому давлению и запугиванию подвергалось русскоязычное население. Находилось множество фактов, когда подрастающему поколению навязывали нацистские убеждения. Нужно было бороться с этим. Собственно, с такой целью мы туда и прибыли, - подчеркнул «краповый берет».

Отряд спецназа Росгвардии (ранее МВД) «Кузбасс», также известный под своим неофициальным прозвищем «Белые медведи», имеет давнюю и заслуженную историю. Его бойцы, в частности, участвовали в контртеррористических действиях на Северном Кавказе.

Со дня образования части за образцовое исполнение воинского долга более 2,5 тысяч военнослужащих награждены различными орденами и медалями, а двое стали Героями России.