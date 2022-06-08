Глава кузбасского района возмутился вандализму у музея

- Сегодня во время штаба обнаружил сломанный дубок на набережной реки Малый Бачат. Возмутительно! Неужели совсем люди не ценят то, что для них же создается?.. - это сообщение появилось на личной странице главы Гурьевского муниципального округа Станислава Черданцева 7 июня.

Судя по фотографиям, пострадали насаждения у Гурьевского краеведческого музея. Не так давно музей (бывший купеческий дореволюционный склад) был капитально отремонтирован с привлечением качественных реставраторов, а на территории между зданием и рекой Малый Бачат появились новые круговые скамьи, в центре которых высадили саженцы.

Гурьевский руководитель просит всех, кто был свидетелем акта вандализма, откликнуться по телефону (38463) 5-02-70.