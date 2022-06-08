В Кузбассе продолжается прием документов в Губернаторские общеобразовательные учреждения

Фото: АПК.

В Кузбассе продолжается прием документов в Губернаторскую кадетскую школу-интернат полиции, Губернаторскую кадетскую школу-интернат МЧС, Губернаторскую женскую гимназию-интернат и Губернаторский многопрофильный лицей-интернат. Об этом сообщает администрация Правительства региона.

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева рассказала, что все воспитанники губернаторских учреждений находятся на полном государственном обеспечении. За счет областного бюджета они получают четырехразовое питание, обмундирование, учебники и школьные принадлежности. Также для них организовано посещение театров, музеев, спортивных учреждений, медицинское обслуживание. Кроме того, всем ребятам ежемесячно выплачивается стипендия.

На официальных сайтах учреждений в разделе «Правила приема» размещены все необходимые документы для кандидатов.