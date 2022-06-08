В Кемерове произошло жесткое ДТП с иномаркой и двумя мотоциклами. Фото: ВКонтакте/incident_kemerovo_rf.

В Кемерове вечером 7 июня произошло серьезное ДТП с участием Daewoo Matiz и двух мотоциклов. Очевидцы опубликовали кадры с места автоаварии в соцсети. Подробности ДТП сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве рассказали, автолюбительница 2000 года рождения управляла автомобилем Daewoo Matiz. Водитель двигалась по проспекту Ленина со стороны улицы 9 Января в сторону улицы Соборной. При повороте налево по зеленому сигналу светофора, девушка не предоставила преимущество в движении встречным транспортным средствам, произошло столкновение с мотоциклами Honda, которым управлял мужчина 1993 года рождения, и Suzuki под управлением мужчины 1990 года рождения с пассажиром женщиной 1990 года рождения.

Отмечено, что в областную больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского участники ДТП доставили всех участников автоаварии. Одному из пострадавших назначили амбулаторное лечение, трое госпитализированы. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.