Правительство Кузбасса и СибГИУ будут развивать цифровую металлургию

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Губернатор Кузбасса обсудил с ректором Сибирского государственного индустриального университета новые направления работы вуза, а именно наладить взаимодействие СибГИУ с промышленными предприятиями региона. Об этом сообщает администрация Правительства Кузбасса.

Сергей Цивилев отметил, что СибГИУ готовит кадры, которые являются основой и гарантом развития всех отраслей экономики и социальной сферы нашего региона. Студенты вуза в основном заняты в сфере промышленности региона.

По словам ректора Алексея Юрьева, СибГИУ ежегодно внедряет новые учебные программы, которые реализуются совместно с промышленными предприятиями. Так, в следующем учебном году университет начнет подготовку специалистов по трем новым направлениям: «Цифровая металлургия», «Интеллектуальные транспортные системы», «Физика».