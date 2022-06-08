В Новокузнецке жительница при трудоустройстве в детсад предоставила поддельный диплом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При трудоустройстве 40-летняя жительница предъявила работодателю поддельный диплом об окончании Новокузнецкого торгово-экономического колледжа. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

В ведомстве рассказали, что Куйбышевский районный суд вынес приговор по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права» в отношении жительницы. Так, на основании поддельного диплома женщина в период с 2010 года по 2022 год работала в должностях кухонного работника, повара и шеф-повара в одном из детских садов.

Суд назначил жительнице три месяца ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Приговор суда не вступил в законную силу.