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Общество8 июня 2022 7:14

В Новокузнецке жительница при трудоустройстве в детсад предоставила поддельный диплом

Суд вынесен приговор
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Новокузнецке жительница при трудоустройстве в детсад предоставила поддельный диплом.

В Новокузнецке жительница при трудоустройстве в детсад предоставила поддельный диплом.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При трудоустройстве 40-летняя жительница предъявила работодателю поддельный диплом об окончании Новокузнецкого торгово-экономического колледжа. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

В ведомстве рассказали, что Куйбышевский районный суд вынес приговор по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права» в отношении жительницы. Так, на основании поддельного диплома женщина в период с 2010 года по 2022 год работала в должностях кухонного работника, повара и шеф-повара в одном из детских садов.

Суд назначил жительнице три месяца ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Приговор суда не вступил в законную силу.