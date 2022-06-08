В Кузбассе школьников учат кибербезопасности

Фото: АПК.

В Кузбассе детям рассказывают о развитии IT-отрасли, опасностях, которые могут подстерегать в интернете в рамках образовательного проекта в сфере информационных технологий «День цифры». Об этом сообщает администрация Правительства региона.

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева рассказала, что проект направлен на раннюю профориентацию школьников, который дает возможность ознакомиться с популярными «цифровыми» профессиями, а также основами информационной безопасности в современном мире. Занятия проходят в игровой форме.

Так, прошла экскурсия по Центру обработки, где расположен инженерный комплекс по управлению информационными и цифровыми процессами региона данных для учащихся кемеровской школы № 85. Также прошел вебинар на тему информационной безопасности в интернете для методических работников и организаторов детского летнего отдыха.