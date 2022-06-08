В Кузбассе попали под суд женщина и мужчина, которые похитили у жителя 900 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе в суд направлено уголовное дело о хищении у жителя Анжеро-Судженска 900 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в феврале 2022 года в дежурную часть полиции Яи поступило сообщение о драке, которая произошла в сауне. Оказалось, что посетители в ходе застолья поссорились и подрались. Во время драки 35-летний мужчина подхватил выпавший у оппонента пакет, в котором находилось около 900 тысяч рублей, передал его 24-летней спутнице. Он сказал ей бежать, а после скрылся вслед за ней. Полицейские установили машину, на которой передвигались налетчики и задержали их.

Выяснилось, что незадолго до нападения мужчина, находясь в одной компании с сообщницей, заметил, как житель Анжеро-Судженска рассчитывается в магазине за продукты, достав купюры из пакета. Он решил, что у мужчины при себе крупная сумма денег. Тогда он вместе со знакомой проследовал за жителем, пришел в сауну, познакомился с мужчиной и спровоцировал конфликт. В суд направлено уголовное дело по статье «Грабеж». Налетчикам грозит до семи лет лишения свободы.