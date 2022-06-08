Нож в грудь: в Кузбассе пойдет под суд жительница за убийство сожителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Таштагольского района, обвиняемой в убийстве сожителя. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в ночь на 30 марта 2022 года женщина поссорилась с сожителем. Выяснилось, что пьяный мужчина лежал на диване и оскорблял жительницу. Она разозлилась на возлюбленного и нанесла ему ножевое ранение в грудную клетку. Мужчина скончался от полученного удара. Жительница вызвала медработников, которые констатировали смерть сожителя. Правоохранители задержали женщину. Она сотрудничала со следствием и признала свою вину.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина в момент совершения преступления не находилась в состоянии аффекта. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.