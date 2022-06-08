Кузбасских соцработников наградили на торжественном приеме

Фото: АПК.

Сегодня, 8 июня, свой профессиональный праздник отмечают более 15 тысяч специалистов социальной защиты населения Кузбасса. В администрации правительства региона прошел торжественный прием. Представителей профессии поздравила и вручила областные награды заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Кемеровской области Ольга Турбаба.

Областные и ведомственные награды вручили 39 лучшим представителям отрасли, за профессионализм и оказанную высококвалифицированную помощь 10 учреждений социальной защиты населения отмечены Памятным адресом Губернатора Кузбасса.

Также на торжественных приемах в муниципалитетах порядка 300 сотрудников награждены областными медалями и почетными грамотами, благодарностями.