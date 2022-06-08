Жителям Кузбасса предлагают бесплатно получить новую профессию

Фото: АПК.

Кузбассовцам предлагают бесплатно получить новую профессию по нацпроекту «Демография». Об этом сообщает администрация Правительства региона.

Министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин сообщает, что самая популярная на сегодняшний день профессия для переобучения - электромонтер. Также спросом у кузбассовцев пользуются такие направления, как графический дизайн, спасательные работы, социальная работа, бухгалтерский учет, логистика, кондитер и повар.

Отмечено, что уже профессиональное переобучение проходят почти тысяча жителей Кузбасса. Половина из них - молодежь в возрасте до 35 лет. Каждый третий участник проекта - представитель старшего поколения, около 17% - незанятые женщины, которые воспитывают детей дошкольного возраста или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Подать заявку на обучение можно на портале «Работа России». Консультации по вопросам организации обучения можно получить по телефону горячей линии Минтруда Кузбасса: 8-905-065-3665.