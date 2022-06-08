В Кузбассе 46 тысяч человек посетили уникальный музей пожарной истории

Фото: АПК.

В Ленинске-Кузнецком действует единственный на территории от Урала до Дальнего Востока музей «Пожарная часть». Администрация Правительства Кузбасса сообщает, что музей включен в туристический проект «Золотое кольцо Кузбасса».

На сегодняшний день в музее представлено более 1,5 тысячи экспонатов, в числе которых образцы пожарно-технического вооружения, боевая и форменная одежда, предметы обихода пожарных разных лет.

Музей был открыт 20 июня 2006 года. За 16 лет здесь побывали более 46 тысяч человек, в числе которых ветераны пожарной службы и сотрудники МЧС, студенты, школьники, дошколята, почетные гости города, ленинск-кузнечане и жители других населенных пунктов, находящихся в самых разных уголках страны.

Напомним, летом Кузбасс станет столицей празднования 100-летия ВГСЧ, где будут чествовать не только горноспасателей, но и представителей всех спасательных служб.