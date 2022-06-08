В Кемерове попал под суд житель, ограбивший прохожую, которая сделала ему замечание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове перед судом предстанет ранее судимый 59-летний житель, ограбивший прохожую, которая сделала ему замечание. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве уточнили, что в апреле 2022 года в полицию обратилась 37-летняя жительница. Она рассказала, что мужчина похитил у нее мобильный телефон стоимостью около 20 тысяч рублей. Правоохранители задержали кемеровчанина. Оказалось, что женщина возвращалась домой и увидела жителя, который сидел на лавочке и распивал алкоголь. Она сделала ему замечание и пригрозила, что вызовет сотрудников полиции. Мужчина заметил, что женщина достает из кармана мобильный телефон. Тогда он оттолкнул кемеровчанку, забрал гаджет и скрылся. Похищенное имущество житель не успел продать и спрятал мобильник в кустах.

Уголовное дело по статье «Грабеж» направлено в Центральный районный суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.