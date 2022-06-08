Стартовал конкурс социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам»: гранты увеличены до 1,5 млн рублей

Фото: Tele2

Мобильный оператор Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» начали прием заявок на ежегодный конкурс социальных проектов. В этом году размер грантов для победителей увеличен с 1,2 млн до 1,5 млн рублей. Традиционно 10 финалистов станут участниками инкубатора: здесь они смогут получить поддержку бизнес-экспертов, менторов, сообщества импакт-предпринимателей и обрести финансовую устойчивость.

Цель конкурса «Навстречу импакт-стартапам» – найти лидеров стартапов, ориентированных на улучшение жизни детей и молодежи, и сделать их проекты финансово устойчивыми. К участию в конкурсе приглашаются социальные предприниматели и некоммерческие организации, которые развивают импакт-стартапы (от англ. impact – воздействие, влияние). Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте фонда до 30 июня. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2022 года.

Победители получат гранты до 1,5 млн рублей и информационную поддержку со стороны Tele2 в своем регионе. Лидеры проектов, вышедших в финал, смогут стать участниками инкубатора фонда «Навстречу переменам» – самой долгосрочной программы профессионального развития стартапов в России (1–3 года). По итогам работы инкубатора в 2020–2021 годах в среднем финансовый результат каждого проекта-участника увеличился в 2 раза; штат – в 1,5 раза; число детей, которым он помогает, – в 2 раза.