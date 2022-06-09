РСХБ понизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 8,9%

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.
Россельхозбанк чутко реагирует на изменения, происходящие на рынке, и оперативно адаптирует свои продукты: ставки по потребительским процентам снизились на 3,6 процентных пункта и теперь минимальная ставка составляет 8,9% годовых.
Так, физические лица по ставке от 8,9% могут получить кредит до 5 миллионов рублей, а если клиент получает зарплату на карту банка или работает в бюджетной организации, то условия кредитования могут быть еще комфортнее.
Пенсионные программы доступны клиентам-пенсионерам в возрасте до 75 лет на сумму до 3 миллионов рублей по ставке от 10,9% годовых.
Для оформления кредита достаточно паспорта гражданина РФ клиентам, получающим зарплату/пенсию на карту Россельхозбанка, клиентам с подтверждённой записью на портале Госуслуг, а также прочим клиентам при сумме кредита до 300 тыс. рублей.
Оформить кредит и произвести другие банковские операции можно онлайн в мобильном и интернет-банке, а также в отделениях РСХБ.
Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.
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