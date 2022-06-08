Кузбассовцы могут помочь военным ЛНР и ДНР и мирным жителям Донбасса

В России запустили проект по сбору средств для помощи военным Луганской и Донецкой народных республик, принять в котором может участие любой житель Кузбасса. Общероссийский народный фронт создал портал «Все для победы», на котором можно пожертвовать деньги или узнать, где принимают вещи - квадрокоптеры, рации, бронежилеты и спальники, которые нужны солдатам. Организаторы гарантируют, что каждый рубль пойдет на поддержку военных из народных республик: на сайте предусмотрена возможность отследить, куда и кому уходит финансовая помощь, выбрать конкретное подразделение или сбор, который контролирует конкретный военкор.

Портал также позволяет помочь и мирным жителям Донбасса: людям нужны продуктовые, хозяйственно-бытовые, детские наборы, медикаменты. Их можно сдать в региональное отделение народного фронта.

В Кузбассе такой пункт приема расположен по адресу: город Кемерово, пр. Советский, д. 56, офис 101, тел.: 8 (384-2) 34-84-29.