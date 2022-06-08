62 кузбасских школьника получили паспорта в главном здании региона

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасские школьники массово получили свои первые паспорта. Причем в торжественной обстановке - в белом зале администрации Правительства Кузбасса. В числе 62 подростков, присутствовавших на церемонии, оказались школьники из разных уголков области, в том числе и сельских территорий, отличившиеся в учебе, научно-исследовательской деятельности, спорте, общественной деятельности и ребята-активисты, состоящие в Российском движении школьников, патриотических, волонтерских отрядах, рядах «Юнармии», сообщает пресс-служба АПК.

С получением главного в жизни документа школьников лично поздравил губернатор Кузбасса.

- Сегодня вы стали полноправными гражданами Российской Федерации. Вы получили самый главный в вашей жизни документ, который дает не только широкие права, но и накладывает немалые обязанности. Долг каждого из вас - достойно нести звание гражданина России, чтить и уважать законы нашего государства. У каждого из вас за плечами серьезные достижения в учебе, спорте, творческой и общественной жизни. Уверен, что и в дальнейшем вы будете достойными гражданами России, честными и ответственными людьми, будете достойно работать на благо нашей Родины, защищать ее интересы. Помните, что вы нужны здесь, на родной Земле, потому что вы - будущее Кузбасса, - сказал Сергей Цивилев во время торжества.

В течение недели торжественные вручения паспортов пройдут во всех территориях Кузбасса.