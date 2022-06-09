Кузбассовец представился энергетиком и украл у пенсионера почти 86 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове осудили 21-летнего рецидивиста из Гурьевска, похитившего сбережения у пенсионера. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что 80-летний кемеровчанин обратился в полицию в декабре прошлого года. Он отметил, что мужчина похитил у него все накопления, а именно около 86 тысяч рублей.

Оказалось, что к жителю пришел 21-летний парень, который представился специалистом по установке и проверке систем электроснабжения. В квартире пенсионера он сделал вид, что осмотрел счетчик и розетки, а затем предложил пожилому мужчине заменить их на современные энергосберегающие приборы. Денежные средства злоумышленник заметил в открытом шкафу в момент заключения договора, когда пенсионер пошел за документами, молодой человек похитил деньги и скрылся. Правоохранители задержали рецидивиста в Новокузнецке.

Уголовное дело было направлено в суд. Жителя приговорили к одному году и шести месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.