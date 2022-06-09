Глава Кемерова рассказал о строительстве новой набережной. Скрин видео: Telegram/ilyaseredyuk.

В Кемерове продолжается строительство новой набережной на реке Томь, которая протянется вдоль Притомского проспекта от Кузбасского моста до Искитимки. Об этом сообщил градоначальник Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что новая набережная - это мегапроект. Вдоль Притомского проспекта появились крупные спортивные объекты, Московская площадь и теперь важно всю территорию благоустроить. Строительные работы ведутся в круглогодичном режиме. Первый километр новой набережной кемеровчане смогут увидеть во всей красе уже в этом году.

- Набережная будет красивая - с амфитеатрами, балконами, широким тротуаром, велодорожкой, зелеными островками,- рассказал Илья Середюк.