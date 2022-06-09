В Москве назвали СибГИУ лучшим вузом Кузбасса

Фото: Андрей Кравченко.
Сибирский государственный индустриальный университет по результатам опроса системы независимой оценки качества оказания услуг вышел на первое место в Кузбассе.
Как сообщает НОК, у СибГИУ 100 процентный показатель наличия на сайте полной и удобной информации для абитуриентов, студентов и преподавателей (напоминаем, что это мнение людей, принявших участие в опросе), на таком же высоком уровне по мнению НОК находится уровень комфортности условий для получения образовательных услуг - 100 процентов, доступность услуг для инвалидов также высоко оценивают участники независимого опроса.
Доброжелательность и вежливость работников оценена 97 процентами участников как удовлетворительные (оценки «хорошо» и «отлично» в данном опросе отсутствовали).
Фото: Андрей Кравченко.
Опрошенные респонденты высоко оценили также доброжелательность и вежливость сотрудников вуза при использовании дистанционных форм обучения.
Общий показатель расчетных значений НОК у СибГИУ - 98 процентов удовлетворительных ответов. Наш университет оставил позади себя такие вузы как ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет», филиал «Южно-Уральского федерального университета», «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», а также стал первым среди вузов Кузбасса.
Фото: Андрей Кравченко.